Трагедия в Сеуле: Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея

Фото: Акорда

В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей, написал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле.

"С глубокой скорбью я узнал трагическую новость о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей", — говорится в телеграмме.

Напомним, трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на вечеринке по случаю Хэллоуина в центре Сеула. На празднике находилось около сотни тысяч человек. Когда толпа людей хлынула на узкую улицу, началась массовая давка, которая привела к многочисленным смертям.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур.

Консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы. Дипломаты стали обзванивать казахстанцев, состоящих на консульском учёте. Выяснилось, что среди погибших в Сеуле оказалась гражданка Казахстана — студентка из Актобе.