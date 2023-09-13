Торебаев – о реформах в KazakhExport: Мы не вносим никакие ограничения

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев рассказал в кулуарах Мажилиса о том, какие реформы ожидают KazakhExport, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, экспортная страховая компания "KazakhExport" существует уже более 20 лет и оказывает бизнесменам услуги по страхованию и обусловленному финансированию.

Вице-министр отметил, что в настоящее время инструментами поддержки от KazakhExport пользуются практически все компании Казахстана. 47% из них - это малый бизнес, 29% - это крупный, остальные – средний.

"Мы не вносим никакие ограничения по объёмам, по размеру компаний. Все экспортирующие компании смогут пользоваться услугами, как и сейчас, но появятся дополнительные услуги", - сказал он.

Напомним, ранее депутаты одобрили законопроект, согласно которому KazakhExport станет полноценным институтом продвижения экспорта с консолидацией в нём всех необходимых инструментов.