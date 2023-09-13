Экспортно-кредитное агентство собираются создать в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании поручил создать на базе компании KazakhExport полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Сегодня в Мажилисе депутаты одобрили соответствующий законопроект, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Министерство торговли и интеграции совместно с АО "ЭСК "KazakhExport" разработали и согласовали с заинтересованными госорганами поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг).

По словам вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, который презентовал документ, законопроект направлен на создание специального правового статуса экспортно-кредитного агентства и позволит объединить основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта в руках агентства, которое будет действовать без лицензии на страхование и перестрахование.

"Нами проанализирован международный опыт деятельности экспортных кредитных агентств в России, Венгрии, Австралии и Индии, который показал, что ЭКА осуществляют страхование, перестрахование, гарантирование и финансирование экспортных операций. При создании ЭКА предлагается аналогичным образом предусмотреть конкретные функции, к примеру, страхование, перестрахование, гарантирование, обусловленные вклады, субсидирование, которые не будет дублироваться с функциями других компании", - отметил Торебаев.

В Минторговли ожидают, что работа нового агентства благоприятно повлияет на достижение индикатора Национального проекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" о росте объема несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд долларов США к 2025 году.