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Токаев указал на важность внедрения информационных технологий в судах Казахстана

Сегодня, 18:35
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал отчёт об обеспечении справедливого судопроизводства в стране, а также о ходе реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы.

Асламбек Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Президент обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.

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