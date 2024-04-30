Токаев указал на важность внедрения информационных технологий в судах Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал отчёт об обеспечении справедливого судопроизводства в стране, а также о ходе реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы.

Асламбек Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Президент обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.