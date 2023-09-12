Токаев обратился к шахматисткам, завоевавшим "серебро" на чемпионате мира

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медалей на командном чемпионате мира в Польше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта.

– Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения. Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций! – написал Президент на своей странице в инстаграм.

Напомним, казахстанские шахматистки стали серебряными призёрами командного чемпионата мира, который проходит в польском городе Быдгощ.

В финале женская сборная Казахстана проиграла Грузии. В первом финальном матче казахстанки проиграли со счётом 1,5:2,5, а во втором — 0,5:3,5.

В составе казахстанской команды сыграли Бибисара Асаубаева, Амина Каирбекова, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова.