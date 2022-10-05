Токаев наградил тренера бронзового призера чемпионата Азии по настольному теннису

Фото: Борт№1

Президент Казахстана в ходе рабочей поездки по Карагандинской области наградил ряд жителей региона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Указом Главы государства №1030 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Құрмет" - тренер – преподаватель КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису" Эльмира Каировна Алиева;

орденом "Құрмет" - заведующий отделением КГП "Карагандинская областная клиническая больница" Евгений Семенович Морозов;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени - начальник цеха АО "Арселор Миттал Темиртау" Алексей Александрович Берг;

медалью "Ерен еңбегі үшін" - начальник участка шахты "Тентекская" АО "Арселлор Миттал Темиртау" Артем Иренгаипович Касымов;

медалью "Ерен еңбегі үшін" - руководитель ОО "Союз многодетных матерей "Talbesyk" Лаззат Таймыровна Кожахметова;

медалью "Ерен еңбегі үшін" - машинист участка "Горный" ТОО "Kazakhmys Coal" Александр Владимирович Комарда.

Отметим, что Эльмира Алиева - тренер Алана Курмангалиева - первого казахстанца, завоевавшего медали в континентальном первенстве по настольному теннису. 15-летнего спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев, пожелав успехов в предстоящих соревнованиях.