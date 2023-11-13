Токаев дал поручения главе Миннацэкономики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики РК Алибека Куантырова. Президент заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По информации Куантырова, по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5 %.

"За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов. Годовая инфляция снизилась в 2 раза до 10,8 %. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4 %. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ – 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге", - сообщил министр.

Он также добавил, что в целях сокращения проверок бизнеса в 2 раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками.

"Разрабатываются новые Бюджетный и Налоговый кодексы, инвестиционной политике и развитии ГЧП. В 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тысячи км сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50 %, снизить износ сетей на 3,2 %. С момента реализации программы "Ауыл – Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В течение 2023 года планируется реализовать 1,8 тысячи проектов в 771 селе", - добавил Куантыров.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.