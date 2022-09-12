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akorda.kz Сегодня, 17:27
92
Фото: akorda.kz

Токаев дал поручения главе Агентства по защите и развитию конкуренции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова и заслушал отчёт об антимонопольных расследованиях, проводимых ведомством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

С начала года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78 процентов исполнены в добровольном порядке.

Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе Агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

Президенту доложено о планах по реализации его поручений, данных в Послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов.

Агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

По итогам встречи Глава государства дал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

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#Акорда #Касым-Жомарт Токаев #конкуренция #Агентство по защите и развитию конкуренции
Сегодня, 17:27
92
Журналист

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