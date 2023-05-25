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Сегодня, 13:45
113
113Фото: yandex.kz
Тенге вновь ослаб по отношению к доллару
Курс тенге к концу недели снова заметно ослаб по отношению к доллару, подтвердив склонность к валютным колебаниям. Ещё накануне курс доллара Нацбанк устанавливал на уровне менее 442 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня доллар стоит 444,44 тенге, следует из данных Kurs.kz. В казахстанских обменниках за него просят от 447 до 448,5 тенге. Евро продают в среднем за 483,74 тенге при официальном курсе в 478,8. Для доллара это не является максимумом, так как 16 мая его курс достигал 450 тенге, а 28 апреля - 458-ми. Евро также максимально торговался 28 апреля на уровне 503 тенге.
Ранее в Минфине заявляли, что ожидают снижение цен на товары со снижением курса иностранной валюты.
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