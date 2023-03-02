open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин
pixabay.com Сегодня, 11:32
189
Сегодня, 11:32
189
Фото: pixabay.com

Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин

Заместитель премьер-министра — министр финансов Казахтана Ерулан Жамаубаев прокомментировал влияние курса доллара на стоимость товаров в стране, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах сената журналисты спросили у главы ведомства, ожидается ли снижение цен на товары из-за снижения курса доллара.

"Думаем, ожидается. Поскольку в основном, когда курс доллара растёт, растут цены на импортируемые товары. В связи с этим мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение. В целом в экономике инфляция будет снижаться. Эти месяцы нас пиковые — более 20 процентов сейчас. Думаем, через два-три месяца на спад пойдём. И мы уже в уточнённом бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5–9,5 процента. Поэтому мы будем таргетировать данный уровень и в целом ожидаем снижения цен", — отметил министр.

Напомним, в Казахстане подорожали не только импортные товары, но социально значимые продукты. В феврале аналитики Бюро национальной статистики РК заявили о годовом росте в 23,6 процента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#минфин РК #товары #цены #доллар #правительство
Артём Волков Журналист
Сегодня, 11:32
189
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх