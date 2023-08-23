Тенге снова "просел" по отношению к доллару

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Доллар снова подорожал почти на пять тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 458,13 (+4,99) тенге.

В обменных пунктах доллары в среднем принимают по 459,67 тенге, продают по 465,29 тенге.