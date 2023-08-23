  • 23 Августа, 18:48
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Тенге снова "просел" по отношению к доллару

Сегодня, 17:18
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ratel.kz Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: ratel.kz

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Доллар снова подорожал почти на пять тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 458,13 (+4,99) тенге.

В обменных пунктах доллары в среднем принимают по 459,67 тенге, продают по 465,29 тенге.

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