Тенге снова "просел" по отношению к доллару
Сегодня, 17:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
260Фото: ratel.kz
На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Доллар снова подорожал почти на пять тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 458,13 (+4,99) тенге.
В обменных пунктах доллары в среднем принимают по 459,67 тенге, продают по 465,29 тенге.
Самое читаемое
- "Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье