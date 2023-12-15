"Трезвый водитель" обокрал пьяную клиентку в Астане

По подозрению в совершении кражи телефона, задержан 21-летний астанчанин, оказывавший услуги “трезвого водителя”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Парень принял заказ в мобильном приложении такси, забрал двух молодых женщин из ресторана. Доехав до адреса, владелица автомобиля пригласила парня в квартиру, где они стали распивать спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что клиентка уснула, парень ушел, прихватив с собой смартфон", - сообщили в полиции.

Задержанный дал признательные показания, похищенный телефон, который он сдал в ломбард, изъят и возвращен владельцу. В отношении него проводится досудебное расследование.