Сын полицейского ездил за рулём служебной машины отца в Шымкенте
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В Шымкенте начали расследование после сообщения в соцсетях о том, что "сын полицейского ездит за рулём служебной машины отца", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Правозащитница Айгуль Орынбек опубликовала видео, на котором молодой человек управляет полицейской машиной со служебными номерами.
"Если отец работает в полиции, может ли сын ездить на полицейской машине? Этот транспорт - собственность государства, а не частная собственность! А потом бензин, который вливается в эту машину, тоже льётся за счёт государства, то есть из налогов. Я считаю именно это преступлением - разграбление финансов государства, нецелевое использование имущества государства!" - написала правозащитница.
В ДП Шымкента прокомментировали ситуацию.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлена служебная машина полиции. За рулем авто находился молодой человек. Установлено, что управлял авто родственник руководителя одного из подразделений департамента полиции. Сотрудниками Каратауского РУП в отношении должностного лица составлен административный протокол по части 5 статьи 612 КоАП РК - "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". По данному факту инспекцией по личному составу ДП Шымкента проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от занимаемой должности", - сообщили в полиции.
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