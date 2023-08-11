Сын полицейского ездил за рулём служебной машины отца в Шымкенте

В Шымкенте начали расследование после сообщения в соцсетях о том, что "сын полицейского ездит за рулём служебной машины отца", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Правозащитница Айгуль Орынбек опубликовала видео, на котором молодой человек управляет полицейской машиной со служебными номерами.

"Если отец работает в полиции, может ли сын ездить на полицейской машине? Этот транспорт - собственность государства, а не частная собственность! А потом бензин, который вливается в эту машину, тоже льётся за счёт государства, то есть из налогов. Я считаю именно это преступлением - разграбление финансов государства, нецелевое использование имущества государства!" - написала правозащитница.

В ДП Шымкента прокомментировали ситуацию.