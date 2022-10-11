Свидетельство высокого авторитета Токаева на мировой арене - политолог о визите Эрдогана в Астану

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Предстоящий государственный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану является свидетельством высокого авторитета казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева на мировой арене, что особенно важно в условиях нынешней непростой геополитической ситуации, считает казахстанский политолог Талгат Калиев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, предстоящая поездка высокого гостя из средиземноморья в казахстанскую столицу станет ответом турецкой стороны на визит Президента Казахстана в Анкару. Лидеры двух стран встречались в мае и именно тогда Эрдоган пообещал посетить Казахстан осенью.

Кроме того, в рамках майского визита Токаева в Анкару стороны подписали совместное заявление о расширении стратегического партнерства, а также достигли соглашений о сотрудничестве и подписали меморандумы в области информационных технологий, озеленения, кинематографии, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, карантина и сохранения растений, международных перевозок.

"Тот факт, что ответный визит происходит через короткий промежуток времени – яркое свидетельство успешности предыдущего визита. Возникает необходимость углубления, наращивания достигнутых договоренностей. На дипломатическом языке все это называется динамикой развития внешнеполитических отношений, которая между нашими странами достаточно интенсивная и продуктивная. Сейчас взаимный интерес Казахстана и Турции значительно вырос в условиях резкого изменения геополитической ситуации", - отметил эксперт.

Политолог считает, что одной из ключевых тем для обсуждения может стать вопрос дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего Европу и Китай, важным звеном которого является Казахстан.

"Маршрут будет проходить через территорию Казахстана, Каспийского моря, Азербайджан и далее через Грузию в Турцию, а после в Европу. Это будет одним из важных маршрутов. Об этом свидетельствует тот факт, что в этом году объём перевалки грузов через казахстанские порты превысил объём предыдущих пяти лет. Это только начало развития данного транспортного коридора, который имеет мощный потенциал. Поэтому в данном направлении сотрудничество будет развиваться. Параллельно у нас с Турцией глубокие культурно-исторические связи", - добавил Калиев.

Эксперт назвал совпадением тот факт, что неделя визитов высоких гостей в Астану (в эти дни столицу также посетят Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани, Президент России Владимир Путин, лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов и ряд руководителей стран СНГ), происходит накануне старта предвыборной кампании в Казахстане.

Однако Калиев подчеркнул, что встречи на высшем уровне могут проектироваться в электоральную поддержку действующего Президента внутри Казахстана.