Судебное заседание по делу Бишимбаева продолжится 10 мая

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны в деле об убийстве Салтанат Нукеновой с заключительными словами выступили подсудимые Куандык Бишимбаев и Бакытжан Байжанов. Заседание продолжится 10 мая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметили в суде, в пятницу, 10 мая состоится постановка вопросов для присяжных заседателей, которые они в этот же день обсудят в совещательной комнате.

Будет ли вынесен приговор в этот же день пока никто ответить не может.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).