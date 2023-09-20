Суд оштрафовал мать ученика, подвергшегося буллингу в школе Актобе

Жительницу Актобе оштрафовали в результате конфликта в стенах школы, в которой учится её сын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По словам Жанар Нугмановой, весь прошлый год одноклассники устраивали буллинг в отношении её сына. Она утверждает, что дети ополчились настолько, что даже создали в мессенджере целый чат против Жанболата. Закончилось это дракой на уроке. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), уверяет Жанар.

"На уроке казахского языка был конфликт с другим одноклассником. И тот одноклассник ударил его три раза по голове, после чего мой ребёнок получил ЗЧМТ. Когда я приехала обратно в школу, завуч по воспитательной работе, они обвиняли, наоборот, меня. Они говорили: "Да не может быть, прямо вот ЗЧМТ!" Директор, учительница, классный руководитель – все знали, что идёт буллинг против моего ребёнка, но ничего не предприняли. Дело дошло до ЗЧМТ!" - говорит Жанар Нугманова.

В самой школе рассказывают, что конфликт с сыном Жанар случился в апреле. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, которые установлены во всех классах. На видео непонятно, что именно стало причиной детской агрессии.

"Вот этот ребёнок – Жанболат. Он начинает. По лицу удара не было. Он первый начал", - комментирует видеозапись директор школы-гимназии им Д. Конаева Абзал Тажимишев.

По его словам, в школе провели служебное расследование. Учителя казахского языка и литературы, на уроке которого произошёл конфликт, привлекли к ответственности за то, что в классе был непорядок.

"После этого родитель начал жаловаться в полицию. Полиция, соответственно, на нашего классного учителя заполнила протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей, но в суде данный протокол был отвергнут из-за отсутствия состава правонарушения", - рассказал Абзал Тажимишев.

Зато в суде наказали саму мать школьника. Теперь она должна выплатить штраф.

"Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области Н. признана виновной за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в сумме 24 150 тенге", - говорит и.о. пресс-секретаря Актюбинского областного суда Асем Ахмет.

Адвокат матери школьника не согласен с решением суда. Отмечает, что за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка наказывают совсем в других случаях: когда школьник не посещает занятия, либо ночью находится в общественном месте без сопровождения родителей, либо когда пьющие родители не заботятся о своём чаде.

"В нашем случае мы оказались в такой ситуации, когда вроде бы и передали ребёнка, но ещё и оказались виноваты в том, что отправили ребёнка учиться. То есть я не увидел никаких доказательств того, что мать, например, сказала: "Вот, дерись на уроке!" - говорит адвокат Габдель-Карим Ипатов.

Сейчас Жанболат учится в другой школе и в прежнюю, где отучился четыре года, возвращаться не хочет.