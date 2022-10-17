Строитель погиб после падения балки с высоты в Шымкенте

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Шымкенте погиб строитель после падения балки с высоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канала Polisia.kz.

"Данный факт Управлением полиции Каратауского района зарегистрирован в ЕРДР по статье 277 УК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", начато досудебное расследование. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Видео с места трагедии опубликовал Telegram-канал Otyrar.kz. На кадрах видно, как трое рабочих стоят внизу у строящегося здания, и с высоты на одного из них падает брус.

Известно, что трагедия произошла 16 октября на стройплощадке в микрорайоне "Туран 2". На 22-летнего рабочего упал тяжёлый груз. Он скончался на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет полиция.