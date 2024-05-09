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Столичные спортсмены запустили челлендж "Спасибо за победу!"

Вчера, 22:56
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pixabay Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
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Фото: pixabay

Столичные спортсмены запустили челлендж "Спасибо за победу!", тем самым отблагодарив ветеранов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сотрудники и спортсмены учреждений, подведомственных столичному управлению спорта, в преддверии праздника решили необычно поздравить ветеранов и разместили на своих страницах в социальных сетях видео с подписью "Спасибо за победу!".

Также спортсмен отделения тогызкумалак детско-юношеской спортивной школы № 7 Жанель Шашиева отметила, что челлендж "Спасибо деду за победу!"она посвятила дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. Кроме того, несколько сотрудников учреждения также поделились воспоминаниями о бабушках и дедушках, которые принесли победу стране.

Некоторые спортсмены и сотрудники передавали праздничное настроение героям Великой Отечественной войны, пели песни.

"Мы всегда будем помнить о победе. Сегодня жить в согласии и мире — это заслуга доблести и самоотверженного труда наших ветеранов на фронте. За героизм и самоотверженность мы преклоняемся перед ветеранами", —  говорит руководитель КГУ "Детско-юношеская спортивная школа №9" акимата города Астаны Айдын Токбаев.

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