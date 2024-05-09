Столичные спортсмены запустили челлендж "Спасибо за победу!"
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Столичные спортсмены запустили челлендж "Спасибо за победу!", тем самым отблагодарив ветеранов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Сотрудники и спортсмены учреждений, подведомственных столичному управлению спорта, в преддверии праздника решили необычно поздравить ветеранов и разместили на своих страницах в социальных сетях видео с подписью "Спасибо за победу!".
Также спортсмен отделения тогызкумалак детско-юношеской спортивной школы № 7 Жанель Шашиева отметила, что челлендж "Спасибо деду за победу!"она посвятила дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. Кроме того, несколько сотрудников учреждения также поделились воспоминаниями о бабушках и дедушках, которые принесли победу стране.
Некоторые спортсмены и сотрудники передавали праздничное настроение героям Великой Отечественной войны, пели песни.
"Мы всегда будем помнить о победе. Сегодня жить в согласии и мире — это заслуга доблести и самоотверженного труда наших ветеранов на фронте. За героизм и самоотверженность мы преклоняемся перед ветеранами", — говорит руководитель КГУ "Детско-юношеская спортивная школа №9" акимата города Астаны Айдын Токбаев.