Столичные спортсмены запустили челлендж "Спасибо за победу!", тем самым отблагодарив ветеранов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сотрудники и спортсмены учреждений, подведомственных столичному управлению спорта, в преддверии праздника решили необычно поздравить ветеранов и разместили на своих страницах в социальных сетях видео с подписью "Спасибо за победу!".

Также спортсмен отделения тогызкумалак детско-юношеской спортивной школы № 7 Жанель Шашиева отметила, что челлендж "Спасибо деду за победу!"она посвятила дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. Кроме того, несколько сотрудников учреждения также поделились воспоминаниями о бабушках и дедушках, которые принесли победу стране.

Некоторые спортсмены и сотрудники передавали праздничное настроение героям Великой Отечественной войны, пели песни.