Столетнему фронтовику кызылординцы подарили автомобиль

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Сарсенбека Байжанова в Шиелийском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Аким поздравил аксакала с вековым юбилеем и от имени земляков и общественности региона вручил ключи от автомобиля.

"Казахи говорят: "Пусть той в твоем доме будет двойным". В этом году, наряду с вашим столетием, мы отмечаем и 78-ю годовщину Великой Победы. Сегодняшнее поколение никогда не забудет, насколько тяжёлым был путь к этой Победе. Мы всегда будем помнить о наших дедах, отдавших свои жизни за независимость и свободу родной страны. Благодарим Вас за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений за Родину", — сказал аким области.

Свидетель века Сарсенбек Байжанович дал свое благословение, сказав, что процветание будет только там, где есть единство и согласие.

Сарсенбек Байжанов родился в 1923 году в Шиелийском районе. В годы войны участвовал в боях в городе Магеллан, где он получил травмы глаз, рук, ног и около года лечился в госпитале.

С фронта он вернулся инвалидом второй группы. Награждён орденами "Красной Звезды", "За победу над Германией" и юбилейными медалями в честь 50, 60, 65, 70, 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Вместе с супругой Жамилой Сейтжановной воспитал пятерых сыновей и шестерых дочерей. Сейчас у ветерана 40 внуков, 65 правнуков и три праправнука.

По информации акимата, всего в Кызылординской области осталось шесть ветеранов Великой Отечественной войны.