Назарбаев по-прежнему неприкосновенен - министр юстиции

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Несмотря на утрату силы закона о Елбасы, для экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сохраняются все гарантии неприкосновенности. Об этом сообщил в кулуарах парламента министр юстиции Азамат Ескараев, передает BaigeNews.kz. По его словам, гарантии личной неприкосновенности, честь и достоинство, статус первого президента неприкосновенны. И нарушение их будет преследоваться законом.

"Ничего не исключается. Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал соответствующие гарантии на имущество, счета на членов семьи", - ответил Ескараев.

Он также пояснил, что члены семьи Назарбаева могут быть привлечены к уголовной ответственности, если совершат или совершили правонарушение. Гарантии неприкосновенности лишается и имущество семьи Елбасы.

Журналисты спросили у главы Минюста, есть ли у его ведомства список богатств бывшего президента страны. На что Азамат Ескараев ответил, что такой перечень не вели министерство не вело.