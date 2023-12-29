Стало известно, где прогремит салют на Новый год в Астане

В новогоднюю ночь в Астане запустят фейерверки сразу в двух местах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается, что ровно в полночь в Ботаническом саду и возле Атырауского моста и сначала прозвучит гимн Казахстана, а затем будут запущены фейерверки. На каждой локации прозвучат около тысячи выстрелов.

Отмечается, что запустят фейерверки за счёт спонсорских средств.

Напомним также, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трёх локациях города пройдут праздничные мероприятии. 31 декабря с 21:00 до 02:00 часов на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей Астаны с участием звезд казахстанской эстрады.

Новогодняя праздничная программа также будет проведена в жилых массивах.