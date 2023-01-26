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Стали известны подробности продажи младенца в Таразе
Новорожденную, от которой отказалась мать, акушерки чуть не продали за 1,5 миллиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В Таразе акушеры продали новорожденного младенца за полтора миллиона тенге. Двух женщин задержали в тот момент, когда они передавали ребенка покупателю. Помимо медработниц, под следствием сейчас биологическая мать и несостоявшаяся родительница. Всем вменяют статью "Торговля несовершеннолетними".
Новорожденную малышку продали две акушерки многопрофильной городской больницы. Но уже в самом финале сделка сорвалась. Помешали оперативники. Медиков задержали во время передачи младенца клиенту. 39-летняя покупательница готова была отдать за ребенка полтора миллиона тенге.
Выяснилось, что сразу же после родов биологическая мать отказалась от ребенка. Этим воспользовались акушерки. Они нашли покупательницу и активно вели переговоры. Все это время роженица с малышкой жила на съемной квартире в ожидании сделки. Сейчас девочка в Доме малютки. Ей нет даже месяца.
"Девочка родилась в начале января. Ее вес – 3 килограмма 420 граммов. К нам ее привезли сегодня ночью. Ребенок здоровый, тело чистое, спокойная, кушает хорошо. Имени у малышки пока нет", - собощила директор детского дома "Умит" Гулайым Манибаева.
Двум предприимчивым акушеркам и покупательнице грозит до девяти лет тюрьмы. А биологическую мать могут лишить родительских прав на девочку, от которой она отказалась. К слову, по некоторым данным, у нее есть и другие дети.
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