Спецоперация "Мигрант": 121 иностранца выдворили из Казахстана

В Казахстане проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”. За пять дней операции выявлено более 10 тысяч правонарушений, связанных с миграционным законодательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Так, за нарушение правил пребывания привлечено к ответственности 4475 иностранцев, за незаконное осуществление трудовой деятельности – 2118 иностранцев, за незаконное использование иностранной рабочей силы – 613 работодателей, за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах – 2624 физических и юридических лиц", - сообщили в полиции.

Кроме того выявлено 9 фактов двойного гражданства, аннулировано 113 видов на жительство иностранца. Вынесено 850 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны.

"Принудительно выдворен 121 иностранец. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Задержано 37 иностранцев, находящихся в розыске", - добавили в ведомстве.

Миграционная служба напоминает казахстанцам, приглашающим иностранцев в страну, о необходимости организации своевременного выезда из страны приглашенных иностранных граждан.