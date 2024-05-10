Спасатели эвакуировали туристов, ставшим плохо в горах Заилийского Алатау

Спасатели МЧС пришли на помощь туристке, ставшей плохо в горах Заилийского Алатау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Группа туристов совершали восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте девушке стало плохо, и она не смогла спуститься самостоятельно", - говорится в сообщении.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет выехали на помощь.