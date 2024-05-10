Спасатели эвакуировали туристов, ставшим плохо в горах Заилийского Алатау
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
180Фото: gov.kz
Спасатели МЧС пришли на помощь туристке, ставшей плохо в горах Заилийского Алатау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Группа туристов совершали восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте девушке стало плохо, и она не смогла спуститься самостоятельно", - говорится в сообщении.
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет выехали на помощь.
"Ночью спасатели РОСО дошли до туристов, оказали первую помощь двум девушкам и приступили к транспортировке. Туристов спустили до оперативной машины РОСО, пострадавшую передали врачам Центра медицины катастроф", - сообщили в МЧС.