Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде

Фото: facebook.com/ailana.auari

Сестра 24-летнего Артура Искакова, который чуть не утонул на пляже в Пхукете, в социальных сетях рассказала подробности случившегося, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Алины, сейчас её брату необходима помощь казахстанских врачей, которые бы переговорили с коллегами из Таиланда, поскольку протоколы лечения в этих странах разные.

Алина рассказала свою версию случившегося.

"Мой братишка Искаков Артур улетел на отдых со своей невестой в Таиланд. С ними случилась беда, когда они купались в море поднялись сильные волны и его невеста стала тонуть, естественно мой братишка бросился спасать её. Получилось так, что он её спас, а его затянуло волной. Когда его спасли, то начали реанимационные действия и направили в госпиталь в Таиланде", — написала Алина в Facebook.

По её словам, врачи сообщали родным достаточно противоречивую информацию о состоянии Артура.

"Представители клиники утверждали, что мозг Артура якобы не реагирует, хотя они ни разу не сделали ЭЭГ и не делали КТ в динамике. Они ввели Артура в медикаментозную кому и даже хотели отключить без согласования его родителей. Артур реагирует на слова родителей, у него текут слезы при разговоре с родными, есть моторика рук! А в местных СМИ уже дали информацию о том, что Артур мертв, хотя это не так", — написала Алина.

Напомним, ранее местные СМИ написали о гибели иностранного туриста на пляже в Пхукете, сообщив, что мужчина проигнорировал красные флаги, запрещающие купаться в этом месте. Затем выпустили обновление материала о том, что медикам удалось откачать казахстанца в реанимации, однако пациент находится в коме.

Между тем, в казахстанском МИДе сообщили, что знают об этой ситуации и Консул уже занимается решением этого вопроса.