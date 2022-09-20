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Борт №1 Сегодня, 00:10
75
Фото: Борт №1

Создание в Казахстане полноценного технологического хаба обсуждают в США

Президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.  

Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.

Ранее Токаев провёл встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.

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#США #Токаев
Сегодня, 00:10
75
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