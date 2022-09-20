Создание в Казахстане полноценного технологического хаба обсуждают в США

Фото: Борт №1

Президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.

Ранее Токаев провёл встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.