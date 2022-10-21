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BaigeNews.kz Сегодня, 16:18
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Фото: BaigeNews.kz

Современные вызовы ставят новые задачи перед образованием — глава НИШ

21-22 октября 2022 года в столице Казахстана проходит XIII Международная научно-практическая конференция Назарбаев Интеллектуальных школ на тему "Учить, воспитывать, любить: Год детей в Казахстане". О работе педагогов, казахстанском образовании и Назарбаев интеллектуальных школах BaigeNews.kz в проекте "2022" рассказала Куляш Шамшидинова, возглавляющая НИШ в Казахстане. 

"НИШ создавалась как экспериментальная площадка, и мы понимали, всё, что мы делаем, мы должны дальше транслировать в систему образования. Такие конференции нужны, чтобы консолидировать знания, стыковать педагогическую науку с педагогической практикой. Поэтому эти конференции и являются практическими", — говорит Куляш Шамшидинова.

В этом году тема конференции "Учить, воспитывать, любить: Год детей в Казахстане" выбрана не просто так, говорит гость проекта. За пять лет социум ребёнка вырос из просто семьи, школы до интернет-пространства, который включает в себя весь мир. В период освоения ребёнком всего этого информационного потока родителям необходимо быть рядом с ним и проявить свою любовь. Важно включиться в процесс обучения и воспитания самого ребёнка, говорит Шамшидинова, и применять подход - "делать не для ребенка, а вместе с ним".

В конференции участвуют 120 спикеров из 15 стран, в том числе из Японии, Европы и США. Выступают не только учителя, но и научные сообщества, ученики, выпускники и рядовые воспитатели дошкольного образования. Эта конференция стала диалоговой площадкой для всех представителей системы образования.

"Образование в течении жизни актуально для учителя. Мало того, что человек умеет делать, мало знать дисциплинарные знания, дисциплинарные знания нужно интегрировать и связать с жизнью и самое интересное - нужно уметь использовать в своей практической работе. Очень важно, чтобы учитель знал какие исследования проходят, какие есть новые методики и техники обучения. Учитель должен владеть инструментами исследования, он должен уметь исследовать ученика, уметь анализировать его результаты", — подмечает Куляш Шамшидинова.

Большой блок конференции посвящён детскому дошкольному образованию. Очень важно поддерживать эту сферу, потому что многие мыслительные процессы ребёнка закладываются именно в этот период и потом влияют на его будущее обучение в школе и карьерный путь в более зрелом возрасте. 

Также Куляш Шамшидинова развеяла миф о том, что все выпускники НИШ уезжают из Казахстана. 

"90 процентов выпускников получают университетские и государственные гранты. 82 процента поступают в Казахстанские вузы, в основном в Назарбаев Университет. За рубеж уезжают от шести до 16 процентов. У нас учатся дети в университетах Лиги Плюща. Более 400 детей учатся в университетах, которые входят в топ-100 по QS Universities Rankings. У нас работа ведётся среди Alumni, поэтому (не буду говорить - Авт.), что все уезжают из Казахстана", — отметила Куляш Шамшидинова.

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#НИШ #образование
Инкар Демесинова Журналист
Сегодня, 16:18
32
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