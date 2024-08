Сотрудничество в сферах цифровизации, АПК и промышленности обсудили на форуме "Центральная Азия + Япония"

По поручению главы государства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в бизнес-форуме Диалога "Центральная Азия + Япония", передаёт BaigeNews.kz.



На площадке форума собрались более 450 представителей делегаций стран центральноазиатского региона и Японии. Деловые круги Японии представлены руководством и менеджерами таких крупных компаний как Toyota Tsusho Corporation, Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd., Mitsui & Co., Ltd, от экспертного сообщества участие приняли научные сотрудники отраслевых вузов и другие.

Обсуждены перспективы укрепления экономических связей и расширения взаимодействия, в том числе в сфере цифровизации, транспортно-логистической отрасли, АПК, секторе тяжелой промышленности.

Глава правительства Олжас Бектенов в приветственной речи обозначил ключевые направления для наращивания многостороннего сотрудничества.

"Япония по праву считается одним из экономических и технологических лидеров глобального масштаба. Продукция японских компаний славится своим качеством, надежностью и инновационностью. Страна неизменно находится в авангарде прогресса, внося неоценимый вклад в улучшение качества жизни людей по всему миру. В свою очередь, Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и всеми условиями для всестороннего сотрудничества. Считаю, что страны нашего региона и Япония обладают огромным потенциалом для поступательного расширения сотрудничества. Реализация транснациональных проектов с участием японских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона. Сегодняшние продуктивные переговоры призваны вывести наше многоплановое партнёрство на качественно новый уровень", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на взаимодействии Центральной Азии и Японии в области трансферта передовых технологий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В данном направлении отмечена возможность создания совместных инновационных кластеров, технопарков и инкубаторов.

В центральноазиатском регионе создаётся уникальная IT-экосистема, позволяющая существенно модернизировать сектор государственного управления, финтех индустрию и электронную коммерцию. В этой связи сотрудничество стран ЦА с Японией в вопросах внедрения технологий искусственного интеллекта, строительства дата-центров, обеспечения кибербезопасности может быть плодотворным для всех сторон, подчеркнул Олжас Бектенов. Интерес также вызывают и применяемые в Японии агротехнологии, базирующиеся на ИИ, робототехнике и других передовых достижениях науки.

Для наращивания взаимодействия в финансовом секторе и углубления межрегионального партнёрства значительный вклад может внести потенциальное сотрудничество Международного финансового центра Астаны и Токийской фондовой биржи.

Внимание было уделено расширению партнёрства в освоении месторождений редкоземельных металлов и реализации совместных проектов в транспортно-логистической отрасли. Транзитный потенциал Центральной Азии с выходами на Север, Юг, Восток и Запад открывает большие возможности для японского экспорта и импорта.

На бизнес-форуме также выступили председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев, председатель совета директоров Marubeni Corporation Фумия Кокубу и другие.

Итогом бизнес-форума в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония" станет подписание документов по реализации совместных проектов, призванных вывести многоплановое партнёрство на новый уровень.