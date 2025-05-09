Ко Дню Победы с вокзалов Астаны в путь отправились специально оформленные поезда — Тальго по маршруту "Астана–Алматы" и электропоезд "Астана–Атбасар". Тематическое оформление посвящено 80-летию Великой Победы и подвигам казахстанцев в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

На вагонах размещены изображения легендарных героев — Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Рахымжана Кошкарбаева и других. Вместе с их портретами — слова благодарности за мужество и самоотверженность. Проводники поездов также присоединились к празднованию, украсив форму казахстанскими лентами Победы.

Многие пассажиры с энтузиазмом встретили оформление поездов — делали фотографии, делились эмоциями и отмечали важность таких инициатив для сохранения памяти.

Как подчеркнули в АО "Пассажирские перевозки", компания традиционно реализует праздничные проекты к государственным и национальным датам. Это не только напоминание о важнейших страницах истории, но и способ создать особую атмосферу в дороге.

Тематические поезда продолжат курсировать до конца мая, позволяя жителям и гостям столицы прикоснуться к историческому наследию и отдать дань уважения героям.