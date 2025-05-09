Казахстанские дзюдоисты завоевали бронзу на домашнем Grand Slam
Они отличились в весовой категории до 60 килограммов.
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
170Фото: НОК РК
Казахстанские спортсмены Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призёрами международного турнира Grand Slam по дзюдо, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Оба дзюдоиста отличились в весовой категории до 60 килограммов. В поединке за третье место Магжан Шамшадин уверенно победил Энцо Джина из Франции. Его товарищ по команде Аман Бакытжан добился победы над южнокорейцем Харимом Ли — призёром чемпионата мира.
Домашний этап Grand Slam стал успешным стартом для казахстанской сборной, укрепив её позиции на международной арене дзюдо.
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