Казахстанские спортсмены Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призёрами международного турнира Grand Slam по дзюдо, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Оба дзюдоиста отличились в весовой категории до 60 килограммов. В поединке за третье место Магжан Шамшадин уверенно победил Энцо Джина из Франции. Его товарищ по команде Аман Бакытжан добился победы над южнокорейцем Харимом Ли — призёром чемпионата мира.

Домашний этап Grand Slam стал успешным стартом для казахстанской сборной, укрепив её позиции на международной арене дзюдо.