  • 9 Мая, 19:39
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Казахстанские дзюдоисты завоевали бронзу на домашнем Grand Slam

Они отличились в весовой категории до 60 килограммов.

Сегодня, 17:54
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НОК РК Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: НОК РК

Казахстанские спортсмены Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призёрами международного турнира Grand Slam по дзюдо, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Оба дзюдоиста отличились в весовой категории до 60 килограммов. В поединке за третье место Магжан Шамшадин уверенно победил Энцо Джина из Франции. Его товарищ по команде Аман Бакытжан добился победы над южнокорейцем Харимом Ли — призёром чемпионата мира.

Домашний этап Grand Slam стал успешным стартом для казахстанской сборной, укрепив её позиции на международной арене дзюдо.

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