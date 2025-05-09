Президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца Президента Казахстана из архива министерства обороны РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.

Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Во время неформальной беседы Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу "Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева"

Биографическое издание посвящено хронике военных дней отца и дяди Президента Казахстана, а также представлены архивные материалы.

Касым Болтаев, родной дядя Главы государства, погиб в кровопролитной битве под Ржевом и был похоронен в братской могиле в селе Трубино.

Напомним, сейчас Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве. Ранее он поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади. Страну представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.