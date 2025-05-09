Праздничный салют прогремел над Астаной в честь 80-летия Победы
Посмотреть его пришли десятки тысяч жителей и гостей столицы.
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Вечером 9 мая столица Казахстана озарилась тысячами огней — прогремел праздничный фейерверк, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
Салют одновременно запустили сразу с двух локаций: на территории Ботанического сада и возле моста "Атырау". На каждой площадке было произведено около 4 тысяч залпов, превративших ночное небо в красочное световое шоу.
Как сообщили в акимате столицы, фейерверк организован за счет спонсорских средств.
Праздничный салют стал кульминацией масштабной программы, приуроченной к государственным праздникам — Дню защитника Отечества и Дню Победы. Всего в Астане в эти дни прошло более 100 мероприятий, посвящённых памяти героев и чествованию ветеранов.
Зрелищное шоу собрало десятки горожан и гостей столицы, став яркой и трогательной точкой праздничного дня.
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