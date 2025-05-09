  • 10 Мая, 00:15
  • BAIGENEWS

Праздничный салют прогремел над Астаной в честь 80-летия Победы

Посмотреть его пришли десятки тысяч жителей и гостей столицы.

Вчера, 22:35
АВТОР
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акимат Астаны Вчера, 22:35
Вчера, 22:35
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Фото: акимат Астаны

Вечером 9 мая столица Казахстана озарилась тысячами огней — прогремел праздничный фейерверк, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

Салют одновременно запустили сразу с двух локаций: на территории Ботанического сада и возле моста "Атырау". На каждой площадке было произведено около 4 тысяч залпов, превративших ночное небо в красочное световое шоу.

Как сообщили в акимате столицы, фейерверк организован за счет спонсорских средств.

Праздничный салют стал кульминацией масштабной программы, приуроченной к государственным праздникам — Дню защитника Отечества и Дню Победы. Всего в Астане в эти дни прошло более 100 мероприятий, посвящённых памяти героев и чествованию ветеранов.

Зрелищное шоу собрало десятки горожан и гостей столицы, став яркой и трогательной точкой праздничного дня.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алишер Гумар (@alisher_gumar)

 

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