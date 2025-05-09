Вечером 9 мая столица Казахстана озарилась тысячами огней — прогремел праздничный фейерверк, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

Салют одновременно запустили сразу с двух локаций: на территории Ботанического сада и возле моста "Атырау". На каждой площадке было произведено около 4 тысяч залпов, превративших ночное небо в красочное световое шоу.

Как сообщили в акимате столицы, фейерверк организован за счет спонсорских средств.

Праздничный салют стал кульминацией масштабной программы, приуроченной к государственным праздникам — Дню защитника Отечества и Дню Победы. Всего в Астане в эти дни прошло более 100 мероприятий, посвящённых памяти героев и чествованию ветеранов.

Зрелищное шоу собрало десятки горожан и гостей столицы, став яркой и трогательной точкой праздничного дня.