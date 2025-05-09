Единственного оставшегося в живых ветерана Великой Отечественной войны в регионе — 101-летнего Василия Ивановича Грецкого — поздравили с Днём Победы в городе Хромтау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

У дома фронтовика прошёл торжественный митинг с участием акима Актюбинской области Асхата Шахарова, представителей районных властей, военного комиссариата, общественности и молодёжи.

Асхат Шахаров зачитал поздравительное письмо от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и вручил Василию Ивановичу юбилейную медаль к 80-летию Победы. Также прозвучали слова благодарности от министра обороны Руслана Жаксылыкова, переданные через областной совет ветеранов.

"Вы прошли тяжелейшие испытания, сохранив веру в идеалы свободы и справедливости. Ваш подвиг — пример для всей молодёжи", — отметил Глава государства в своём письме.

Василий Грецкий родился в 1924 году в Беларуси, но с 1935 года жил в Казахстане. На фронт ушёл из Алма-Аты в 1942 году, служил в кавалерии. Участвовал в освобождении Беларуси, Украины, Польши, Румынии и Чехословакии. За мужество награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также множеством медалей.

Сегодня у ветерана большая семья — две дочери, сын, шесть внуков и десять правнуков. Он активно общается с молодёжью, делится воспоминаниями о войне и чтит память павших.

"Война была жестокой и беспощадной. Мы должны помнить тех, кто не вернулся", — сказал Василий Иванович, призвав почтить погибших минутой молчания.

Аким области пожелал фронтовику здоровья и долголетия, подчеркнув, что подвиг героев всегда будет жить в сердцах потомков.

Напомним, Василий Иванович в прошлом году отметил 100-летний юбилей. В его документах указано, что родился он 1 января 1924 года, но точной даты своего рождения ветеран не знает, а празднует обычно 9 мая.