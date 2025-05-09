В Казахстане продолжает действовать государственная программа Kids Go Free, цель которой — поддержка и развитие внутреннего семейного туризма. Её суть проста: если ребёнок в возрасте от 2 до 17 лет летит по стране с родителями или родственниками, государство оплачивает его авиабилет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство туризма и спорта РК.

Главное условие — покупка тура у лицензированного туроператора.

С момента запуска этой инициативы больше 5500 юных путешественников уже увидели Казахстан без лишних затрат. Туроператоры продали туров более чем на 1,2 миллиарда тенге — спрос огромный, особенно в сезон школьных каникул.

"Семьи с детьми всё чаще выбирают отдых на Алаколе, в Мангистау, на побережье Каспия, в Алматы и его окрестностях, в Туркестане, Астане и, конечно, в Бурабае. В каждом из этих мест можно найти интересные локации: где-то покататься на канатке, где-то прогуляться по набережной, заглянуть в музей или устроить пикник у горного озера"- сообщили в министерстве.

Программа делает семейные каникулы доступнее и насыщеннее. Вместо скучного отпуска дома — совместное открытие новых мест, воспоминания, которые останутся надолго. И всё это — без затрат на детский билет. Туроператоры с лицензией могут присоединиться к программе в любой момент, а для семей это реальный шанс увидеть Казахстан и отдохнуть вместе.