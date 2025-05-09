Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Кремле
После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь.
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
192Фото: скриншот с видео
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.
Напомним, Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве. Планируется, что Глава государства примет участие в торжественном параде Победы, а также проведёт ряд двусторонних встреч с главами иностранных государств, прибывшими на памятные мероприятия.
Ранее Президент почтил память воинов-казахстанцев.
Видео: Акорда
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