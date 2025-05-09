Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Напомним, Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве. Планируется, что Глава государства примет участие в торжественном параде Победы, а также проведёт ряд двусторонних встреч с главами иностранных государств, прибывшими на памятные мероприятия.

Ранее Президент почтил память воинов-казахстанцев.