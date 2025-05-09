  • 9 Мая, 13:28
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Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Кремле

После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь.

Сегодня, 11:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Фото: скриншот с видео

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Напомним, Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве. Планируется, что Глава государства примет участие в торжественном параде Победы, а также проведёт ряд двусторонних встреч с главами иностранных государств, прибывшими на памятные мероприятия.

Ранее Президент почтил память воинов-казахстанцев.

 

Видео: Акорда

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