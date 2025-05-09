Вечером 9 мая в Алматы небо над площадью Абая озарилось светом — более 500 дронов создали масштабное 3D-шоу, посвящённое 80-летию Великов Победы. Высокотехнологичное представление стало ярким символом памяти, мира и благодарности героям, передаёт BaigeNews.kz.

Зрители с замиранием сердца наблюдали, как в небе оживают световые силуэты легендарных личностей: дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, снайпера Алии Молдагуловой, пулемётчицы Маншук Маметовой и полководца Бауыржана Момышулы. Каждое изображение сопровождалось аплодисментами и искренними эмоциями.

Организаторы шоу подчеркнули, что целью инсталляции стало не только увековечивание памяти героев, но и напоминание о ценности мира. Мероприятие собрало тысячи алматинцев и гостей города, став по-настоящему историческим моментом.

Шоу дронов стало кульминацией праздничной программы в Алматы и оставило незабываемое впечатление у всех, кто стал свидетелем этого визуального послания памяти, а видео разлетелись по соцсетям.

Подробнее о том, как Алматы отпраздновал 80-летие Победы, можно почитать здесь.

Фото: акимат Алматы, видео youtube.com/@SiamWayPro