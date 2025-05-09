Глава государства поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве начался Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Помимо вооружённых сил России, в параде участвуют военные 13 стран: Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Египта, Китая, Монголии, Мьянмы, Узбекистана. Самым большим из иностранных будет парадный расчет из Китая.

Напомним, парад в честь 80-летия Победы в Казахстане проодил 7 мая в День защитника Отечества. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.

Сейчас Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве.