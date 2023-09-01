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Сократить количество налогов на 20% поручил Президент Казахстана

Сегодня, 12:20
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скриншот Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: скриншот

Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил, озвучивая послание народу Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Что касается налогового администрирования, то следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Цель – не наказать, а предупредить. Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить", - сказал он.

Президент призвал Правительство и Парламент принять смелые и выверенные решения в этом вопросе.

"Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога. Учитывая положительный опыт, Правительство расширит сферу его охвата в два раза. Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения. В рамках перезагрузки налоговой политики от Правительства и Парламента потребуются смелые и выверенные решения", - сказал он.

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