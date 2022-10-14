Снег, гололёд и морозы: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

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Казгидромет предоставил прогноз погоды в Казахстане на следующие три дня, с 15 по 17 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт метеорологической службы.

"С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов, в выходные дни на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах осадки в виде дождя и снега. Затем, с вторжением антициклона из районов Атлантики, ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков. На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели. По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололёд", - говорится в сообщении.

Температуры воздуха:

На западе Казахстана ночью понижение до трёх мороза - 10 тепла, днём воздух прогреется до 8-15, на юго-западе 20 тепла;

На севере, в центре страны понижение в ночные часы до трёх мороза - восьми тепла, днём до 5-14 тепла;

На востоке основной фон ночью пять мороза - восемь тепла, днём понижение до 10-21 тепла;

На юге республики понизится ночью до 0-11 тепла, днём до 15-23 тепла;

На юго-востоке ночью основной фон 3-12 тепла, в горных районах пять мороза - три тепла, днём понижение до 7-20 тепла.