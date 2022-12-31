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  • Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде
yk-news.kz Сегодня, 18:09
151
Сегодня, 18:09
151
Фото: yk-news.kz

Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде

В Караганде, возле торгового дома "Аян", обнаружили тело 71-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

О том, что возле торгового дома лежит женщина без признаков жизни сообщили в центре оперативного управления Караганды. Полиция незамедлитеьно выехала на место.

"31 декабря в 9:47 в ЦОУ УП города Караганды поступило сообщение о том, что возле ТД "Аян" в 12 микрорайоне без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп 71-летней женщины. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте.

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#полиция #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:09
151
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