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Сегодня, 18:09
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151Фото: yk-news.kz
Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде
В Караганде, возле торгового дома "Аян", обнаружили тело 71-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.
О том, что возле торгового дома лежит женщина без признаков жизни сообщили в центре оперативного управления Караганды. Полиция незамедлитеьно выехала на место.
"31 декабря в 9:47 в ЦОУ УП города Караганды поступило сообщение о том, что возле ТД "Аян" в 12 микрорайоне без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп 71-летней женщины. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте.
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