Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде

Фото: yk-news.kz

В Караганде, возле торгового дома "Аян", обнаружили тело 71-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

О том, что возле торгового дома лежит женщина без признаков жизни сообщили в центре оперативного управления Караганды. Полиция незамедлитеьно выехала на место.