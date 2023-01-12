Смерть подростка в лагере в Бурабае: министр просвещения взял вопрос на личный контроль

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Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокоментировал внезапную смерть подростка в оздоровительном лагере для детей в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz.

"Это сложная для всех ситуация. В первую очередь, хочу выразить соболезнования родителям нашего Нурдаулета. По этому случаю была создана комиссия. Всё будет тщательно проверено. Я лично контролирую этот вопрос. По результатам проверок комиссии руководство лагеря будет строго наказано. Правоохранительные органы проводят дополнительно проверку. После выяснения обстоятельств опубликуем окончательные результаты проверки", - сказал Г. Бейсембаев в кулуарах заседания Минпросвещения.

Напомним, ЧП произошло в оздоровительном центре "Балдаурен" в Акмолинской области. Внезапно скончался 14-летний мальчик, прибывший отдохнуть из другого региона. "Причиной смерти подростка является малокровие организма. Основное заболевание - злокачественное новообразование малого таза с распадом с разъеданием сосудистой стенки. Источник кровотечения - сосуд, питающий опухоль", - уточнили в полиции. Однако позже родные ребёнка опровергли эту версию, отметив, что мальчик умер не своей смертью.