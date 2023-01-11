Ребёнок внезапно скончался в оздоровительном центре в Бурабае

ЧП произошло в оздоровительном центре "Балдаурен" в Акмолинской области. Внезапно скончался 14-летний мальчик, прибывший отдохнуть из другого региона, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что получили сигнал рано утром 11 января от фельдшера станции скорой помощи.

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что подросток приехал из Актюбинской области в Бурабайский район 9 января в составе группы детей. В ночь с 10 на 11 января несовершеннолетний жаловался на боли в животе, а около 05:00 из-за усиления боли обратился в медчасть комплекса. Вызвали скорую. Но до приезда медиков мальчик скончался", - сообщили в ДП.

Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

"Причиной смерти подростка является малокровие организма. Основное заболевание - злокачественное новообразование малого таза с распадом с разъеданием сосудистой стенки. Источник кровотечения - сосуд, питающий опухоль", - уточнили в полиции.

На место ЧП выехал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.