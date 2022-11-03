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Смаилов о гибели шахтёров: Я заострял внимание компании на создании безопасных условий труда
Премьер Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по трагедии на шахте имени Ленина, принадлежавшей АО "АрселорМиттал Темиртау". В своём аккаунте в Facebook он написал, что летом посещал предприятие компании и заострял внимание на безопасность сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.
"Летом этого года во время посещения АО "АрселорМиттал Темиртау" я уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства.
Перед Правительственной комиссией поставлены задачи по объективному расследованию причин аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Алихан Смаилов.
Премьер сообщил о создании Правительственной комиссии, которая займётся расследованием внезапного выброса газа на шахте, в результате которого погибли пять человек.
"Третьего ноября на шахте имени Ленина Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария, унёсшая, по последним данным, жизни пяти горняков. В этой связи моим распоряжением создана Правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям РК Юрием Ильиным. В её состав вошли представители уполномоченных министерств, местных исполнительных органов и профсоюзных организаций", - сообщил Алихан Смаилов в своём аккаунте в Facebook.
Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинск при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли, поиски ещё одного работника продолжаются. Полиция начала расследование по факту ЧП.
На место трагедии выехал министр по ЧС Юрий Ильин. Он возглавит комиссию по расследованию ЧП.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии.
В Сети появилась информация о погибших на шахте в Карагандинской области.
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