Смаилов о гибели шахтёров: Я заострял внимание компании на создании безопасных условий труда

Премьер Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по трагедии на шахте имени Ленина, принадлежавшей АО "АрселорМиттал Темиртау". В своём аккаунте в Facebook он написал, что летом посещал предприятие компании и заострял внимание на безопасность сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

"Летом этого года во время посещения АО "АрселорМиттал Темиртау" я уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства. Перед Правительственной комиссией поставлены задачи по объективному расследованию причин аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Алихан Смаилов.

Премьер сообщил о создании Правительственной комиссии, которая займётся расследованием внезапного выброса газа на шахте, в результате которого погибли пять человек.