Слухи о коме Кейт Миддлтон опроверг Кенсингтонский дворец

Кенсингтонский дворец ответил на слухи об исчезновении Кейт Миддлтон, супруги наследника британского престола принца Уильяма, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года, не делала заявлений, а дворец не публиковал ее фотографии и видео.

В прошлом такого не случалось: она всегда открыто говорила о проблемах со здоровьем и появлялась перед фотографами сразу после родов. Поклонники принцессы подозревают, что она серьезно больна, находится в коме или скрывается по иным причинам, отмечает издание People.

Пресс-секретарь Кейт Миддлтон заявил, что сроки и причины ее отсутствия были объявлены еще в январе, когда она выписалась из больницы.

"Мы с самого начала ясно объяснили, что принцесса Уэльская вернется лишь после Пасхи. Кенсингтонский дворец объявит, когда произойдет что-то значительное", — сказал пресс-секретарь Кейт Миддлтон.

Он назвал ее состояние хорошим. Это уже второе заявление дворца о слухах, касающихся болезни Кейт Миддлтон. В начале февраля пресс-секретарь подчеркивал, что утверждения, будто она находится в коме, не соответствуют действительности.

"Это фундаментальная, абсолютная выдумка, и я еще вежливо выражаюсь", — заявил он.

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