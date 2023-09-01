Следующий этап программы "Ауыл аманаты" назвал Президент Казахстана
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Программа "Ауыл аманаты" доказала свою востребованность, передаёт BaigeNews.kz.
"Для развития села принципиально важна поддержка малых хозяйств. Программа "Ауыл аманаты" доказала свою востребованность. Следующим этапом ее развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств", - заявил Глава государства.
Он отметил, что серьёзной проблемой стала изношенность машинно-тракторного парка – этот показатель на сегодня составляет 80%.
"Поэтому темпы обновления сельскохозяйственной техники следует довести до 8-10% в год. При этом нужно учесть интересы и отечественных производителей техники, и аграриев", - сказал он.
По слова Президента, в условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков особое значение обретает сбытовая политика.
"Крайне важно сохранить внутренние и экспортные ниши, наработанные годами. Перед Правительством стоит задача планомерного расширения географии экспорта. Необходимо принять меры для продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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