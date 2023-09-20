Скрывавшегося 24 года преступника задержали в Актобе

Преступника, скрывавшегося на протяжении 24 лет от правоохранителей РФ, задержали актюбинские оперативники, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники управления криминальной полиции задержали 56-летнего россиянина, разыскиваемого за совершение тройного убийства и разбойного нападения.

"Осенью 1999 года в Оренбурге мужчина по предварительному сговору с тремя лицами (ранее задержанными и осуждёнными), желая получить деньги, совершил разбойное нападение и убийство трёх граждан, трупы которых они сожгли и закопали. Задержанный водворён в СИЗО. Решается вопрос об экстрадиции в РФ", - сообщили в полиции.