Скрывавшегося 24 года преступника задержали в Актобе
Сегодня, 22:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
205Фото: polisia.kz
Преступника, скрывавшегося на протяжении 24 лет от правоохранителей РФ, задержали актюбинские оперативники, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники управления криминальной полиции задержали 56-летнего россиянина, разыскиваемого за совершение тройного убийства и разбойного нападения.
"Осенью 1999 года в Оренбурге мужчина по предварительному сговору с тремя лицами (ранее задержанными и осуждёнными), желая получить деньги, совершил разбойное нападение и убийство трёх граждан, трупы которых они сожгли и закопали. Задержанный водворён в СИЗО. Решается вопрос об экстрадиции в РФ", - сообщили в полиции.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы
- Россиянка открыла "детский сад" для пожилых в Петропавловске
- Никаких срывов не будет: в акимате ВКО прокомментировали ситуацию с ярмарками
- В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы
- Радиационная авария в онкоцентре Семея привела к конфликту руководства и сотрудников