Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ

Фото: BaigeNews.kz

Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев, Ракымжану Рысбекову в марте исполнилось 56 лет. Он и ещё трое человек пострадали при пожаре, который произошёл на Жанажолском газоперерабатывающем заводе 1 мая.

Мужчина получил термические ожоги головы, лица, шеи, туловища, рук и ног, у него было обожжено 70-75% тела. Состояние было крайне тяжёлым, у него были поражены дыхательные пути.

"По санавиации 3 мая пострадавшего перевели в Астану. 14 мая утром он скончался в городской больнице №1 Астаны. Ещё двоих пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ планируют вертолётом переправить в Актобе", — сообщил Рустем Исаев.

Пострадавших при пожаре сначала доставили в больницу Актобе, затем троих переправили в Астану. Состояние всех пострадавших врачи оценивали как стабильно тяжёлое. Они получили ожоги туловища, лица, рук и ног. Пожар, начавшийся 1 мая, удалось ликвидировать только на следующий день в 6:20. Причину его возникновения выясняют. Начато уголовное расследование по статье 292 УК "Нарушение правил пожарной безопасности".