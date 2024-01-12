Сколько путёвок завоевал Казахстан на Зимнюю юношескую Олимпиаду

Казахстан завоевал 29 путёвок на Зимнюю юношескую Олимпиаду в Канвоне. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Комитета спорта и физической культуры МТС РК Айгуль Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмены принимают участие в 765 международных и 631 республиканских соревнованиях.

"Игры пройдут с 19 января по 1 февраля. Всего в Играх примут участие 1800 спортсменов из 70 стран мира. Будет разыгран 81 комплект медалей. Наши спортсмены прошли все подготовительные этапы и завоевали 29 путевок в 5 видах спорта. Ждем подтверждения по одной путевке", - сказала Айгуль Бектенова.

Ранее сообщалось, что казахстанцы не увидят трансляции с зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне.

Объявлены знаменосцы юношеской сборной Казахстана на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Канвоне. Флаг Казахстана во время "Парада наций" пронесут Кристина Шумекова – член сборной команды по конькобежному спорту из Петропавловска и шорт-трекист из Уральска Ерасыл Шынгысхан.