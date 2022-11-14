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Сколько независимых наблюдателей будут следить за выборами президента в Казахстане Сегодня, 20:26
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Сколько независимых наблюдателей будут следить за выборами президента в Казахстане

Центральная Избирательная комиссия завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы президента РК, назначенныё на 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"В наблюдении за внеочередными выборами в президенты РК будут участвовать 641 международный наблюдатель, в том числе 532 наблюдателя от 10 международных организаций и 109 наблюдателей от 35 иностранных государств. Присутствие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств государств", - подчеркнул председатель ЦИК Нурлан Абдиров. 

Ранее отмечалось, что ЦИК отозвала аккредитацию наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. 

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#выборы в президенты #наблюдатели
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 20:26
127
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