ЦИК отозвала аккредитацию двух международных наблюдателей

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Центральная избирательная комиссия отозвала аккредитацию наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. Процедура аккредитации наблюдателей за выборами президента РК завершена, передаёт BaigeNews.kz.

С момента открытия 22 сентября института международного наблюдения за внеочередными выборами президента Казахстана ЦИК аккредитовала 271 наблюдателя от шести организаций и 19 иностранных государств.

"С 9 по 14 ноября в ЦИК от МИД на аккредитацию представлены кандидатуры 355 наблюдателей от шести международных организаций и 23 иностранных государств. От международных организаций на аккредитацию вынесен 301 наблюдатель. В том числе от миссии наблюдателей СНГ – пять, от межпарламентской ассамблеи СНГ – шесть, миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 262, миссии парламентской ассамблеи тюркоязычных стран – 21, от совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии – три, международной тюркской академии – три, Организации Исламского сотрудничества – один наблюдатель. От 23 иностранных государств на аккредитацию представлены 54 кандидата", - сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров уточнил, что аккредитация наблюдателей от международных организаций и зарубежных государств закончилась сегодня в 18:00, то есть за пять дней до голосования.

По словам Ермана, представители Шанхайской организации сотрудничества Шау Ши и Организации исламского сотрудничества Шакир Махмуд не смогут принять участие в наблюдении.

"Возникает необходимость отзыва аккредитации и их удостоверений международных наблюдателей", - сказал на заседании секретарь ЦИК РК.